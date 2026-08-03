“Έφυγε” ο Λάκης Χαλκιάς – Η φωνή που κράτησε ζωντανή την παράδοση

Έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Την απώλειά του ανακοίνωσε η οικογένειά του, εκφράζοντας «με οδύνη και θλίψη» τη βαθιά της συγκίνηση. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.

Γεννημένος στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943, ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, μεγάλωσε μέσα στη μουσική. Ήταν γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και συνέχισε μια οικογενειακή παράδοση με βαθιές ρίζες στο δημοτικό τραγούδι.

Ασχολήθηκε με τη μουσική από την ηλικία των επτά ετών. Έπαιξε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι, ενώ ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή και τις ερμηνείες του.

Στην πορεία του συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Ανάμεσά τους η Σωτηρία Μπέλλου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.

Παράλληλα, συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Χρήστος Λεοντής και ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική του διαδρομή αποτέλεσε το έργο του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα», που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο στις 28 Μαΐου 2002.

Ο Λάκης Χαλκιάς είχε επίσης πολιτική παρουσία και ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές του 2007.

Για την απώλειά του τοποθετήθηκε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία αναφέρθηκε στη συμβολή του στην ελληνική μουσική.

“Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους μεγάλους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Απόγονος μιας οικογένειας με παράδοση αιώνων στο δημοτικό τραγούδι, υπήρξε ο φυσικός συνεχιστής της, με πλήρη συναίσθηση του βάρους της, συνδυάζοντας τη βαριά κληρονομιά του με το απαράμιλλο, πηγαίο ταλέντο του, για να υπηρετήσει, ακάματα και με συνέπεια, το ελληνικό τραγούδι. Από πολύ νωρίς, μετέχοντας με την οικογενειακή κομπανία σε κάθε λαϊκή εκδήλωση και τελετουργία αλλά και τη συνεργασία του με, σχεδόν, όλους τους σημαντικούς δημιουργούς της εποχής του, ο Λάκης Χαλκιάς μας χάρισε, με την υπέροχη φωνή του, τις μουσικές του γνώσεις, το ήθος και τον σεβασμό του στην παράδοση, μοναδικές ερμηνείες, που εγγράφονται ως απαράγραπτο κληροδότημα στη μουσική μας. Ο Λάκης Χαλκιάς λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης, έδωσε διακριτή υπόσταση στην ελληνική μουσική, με ερμηνείες σε υψηλού επιπέδου μελοποιημένη ποίηση, όπως και στο αυθεντικό δημοτικό τραγούδι. Αποκορύφωμα, είναι το μεγάλο προσωπικό έργο του με τίτλο «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική», ένα γιγαντιαίο πανόραμα της αδιάσπαστης ενότητας του ελληνικού μέλους. Άνθρωπος, με αταλάντευτες πολιτικές πεποιθήσεις, τις οποίες υπηρέτησε πιστά και με συνεπή κοινωνική στράτευση, υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού, αφήνοντας παρακαταθήκη τη μακρά και γόνιμη πορεία του στην Τέχνη, αλλά και το απαράμιλλο ήθος και την υπερήφανη στάση της ζωής του.

Στην οικογένειά του και τους τόσο πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια”.