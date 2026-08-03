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Επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου: Ξεφούσκωσε λέμβος με μετανάστες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/08/2026 11:50
Επιχείρηση διάσωσης νότια της Γαύδου: Ξεφούσκωσε λέμβος με μετανάστες
INTIME -Φωτογραφία αρχείου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης τους Λιμενικού έπειτα από βλάβη σε φουσκωτή λέμβο στην οποία επέβαιναν μετανάστες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος,  μέχρι αυτή την ώρα, έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 2 άτομα από πλοίο Frontex και 7 άτομα απόπ παραπλέον πλοίο.

Παράλληλα, ακόμη 39 άτομα περιυλλέχθηκαν από πλοίο της Λιβυκής Ακτοφυλακής.

Στην περιοχή για τις ανάγκες της επιχείρησης βρίσκονται ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ένα ναυαγοσωστικό σε επιφυλακή για τυχόν αγνοούμενους.

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