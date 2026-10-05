Θάνατος Μαζωνάκη: Η Προποφόλη και τα όσα υποστήριξε η αναισθησιολόγος

Η Προποφόλη, ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που προκαλεί βαθιά καταστολή ή ύπνο είναι η ουσία που φαίνεται να χορηγηθηκε στο Γιωργο Μαζωνάκη τις τελευταίες στιγμες του στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ειναι η ουσία που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εντοπίστηκε στο δείγμα που εξετάστηκε σε τοξικολογικό εργαστήριο των Αθηνών.

Την χορήγηση Προποφόλης επιβεβαιώνει έμμεσα η κατάθεση της αναισθησιολόγου που συνεργαζόταν περιστασιακά με τη γιατρό του Κολωνακίου

΄΄Την Τετάρτη 09.09 μου τηλεφώνησε η κα Γ.(νοσοκόμα). Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της. Με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο κι εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι “όχι, δεν έχει” και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα. Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία. Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν σε εμένα από το ιατρείο, παρότι είχαμε να μιλήσουμε τρεις με τέσσερις μήνες΄΄.

Πότε χορηγήθηκε η Προποφόλη

Το τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσει σε ποσοτική ανάλυση όλων των ουσιών που έχουν εντοπιστεί ήδη σε εργαστήρια της Αθήνας, ώστε να προσδιοριστεί η ποσότητα και να τοποθετηθεί χρονικά η χορήγηση τους. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ωστόσο σε ασφαλή συμπεράσματα θα οδηγήσει η ιστολογική εξέταση.

Ωστόσο τα όσα υποστηρίζει η συνεργαζόμενη με τη γιατρό του Κολωνακίου, αναισθησιολόγος προκαλούν νέα ερωτήματα :΄΄ Κάποιες φορές την έχω βοηθήσει για κάποιες φλεβοκεντήσεις. Δεν ήταν παρούσα όταν έκανα τις φλεβοκεντήσεις.Όσες φορές χρειάστηκε να πάω στο ιατρείο της δεν ήταν μόνο για θεραπείες inus, αλλά για διάφορες θεραπείες, όπως βιταμίνες, αντιβιώσεις, θεραπείες αποτοξίνωσης. Δεν μου εξηγούσε τίποτα για τις θεραπείες η γιατρός. Ξέρω ότι συμβαίνει να γίνεται ενδοφλέβια χορήγηση αντιοίωσης σε ιδιωτικά ιατρεία. Δεν ξέρω όμως αν επιτρέπεται. Δεν ξέρω κάτι για τη λειτουργία του μηχανήματος. Δεν ρώτησα ποτέ, γιατί δεν με αφορούσε΄΄.