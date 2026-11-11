Θάνατος Κ. Γρίβα: Τον Μάϊο η δίκη των τεσσάρων αστυνομικών

Στις 14 Μαΐου του 2027 προσδιορίστηκε να διεξαχθεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που κατηγορούνται για κακούργημα, αναφορικά με την υπόθεση του θανάτου της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024.

Η δικηγόρος του πατέρα και της αδερφής της άτυχης Ελένη Μαζαράκη μιλάει αποκλειστικά στον Αlpha news.

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο αστυνομικός φρουρός και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι είχαν εμπλοκή στη διαχείριση της έκκλησης της Κυριακής Γρίβα για βοήθεια, λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία της.