Σάρωσε την Αιγιάλεια η κακοκαιρία – Πλημμύρες και κατολισθήσεις
Πολλές καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Αιγιάλεια από χτες βράδυ μέχρι και σήμερα νωρίς το πρωί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε λίγη μόνο ώρα από την δυνατή νεροποντή. Απανωτές κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων.
Κάτοικοι αναφέρουν μάλιστα, πως σημειώθηκαν μέχρι και κατολισθήσεις στην παλαιά Εθνική οδό Πατρών – Αθηνών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό. Νωρίς το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία στο ύψος της Παναγοπούλας, λόγω λάσπης και φερτών υλικών στο οδόστρωμα.
Στο Αίγιο, τοίχος κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην πλατεία Δεξαμενής.
Πηγή: Τύπος της Αιγιάλειας
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