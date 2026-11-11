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Σάρωσε την Αιγιάλεια η κακοκαιρία – Πλημμύρες και κατολισθήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/11/2026 14:32
Σάρωσε την Αιγιάλεια η κακοκαιρία – Πλημμύρες και κατολισθήσεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Πολλές καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Αιγιάλεια από χτες βράδυ μέχρι και σήμερα νωρίς το πρωί.

Κακοκαιρία νεκροταφείο Καταστροφές
Ζημιές στο νεκροταφείο Καμαρών ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε λίγη μόνο ώρα από την δυνατή νεροποντή. Απανωτές κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων.

Κακοκαιρία Αιγιάλεια Λάσπες
Δρόμος προς ελαιώνες στην ημιορεινή Αιγιάλεια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Κάτοικοι αναφέρουν μάλιστα, πως σημειώθηκαν μέχρι και κατολισθήσεις στην παλαιά Εθνική οδό Πατρών – Αθηνών  με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό. Νωρίς το πρωί διεκόπη η κυκλοφορία στο ύψος της Παναγοπούλας, λόγω λάσπης και φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Κατολίσθηση Αιγιάλεια Αυτοκίνητο
Αίγιο, πλατεία Δεξαμενής ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Στο Αίγιο, τοίχος κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην πλατεία Δεξαμενής.

Πηγή: Τύπος της Αιγιάλειας

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