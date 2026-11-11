Σαμοθράκη: Βαν βυθίστηκε στο λιμάνι της Καμαριώτισσας

Επαγγελματικό βαν έπεσε στη θάλασσα και βυθίστηκε το πρωί στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, στη Σαμοθράκη.

Το όχημα κύλησε ανεξέλεγκτο από τον χώρο στάθμευσης, καθώς το χειρόφρενο δεν είχε ασφαλιστεί σωστά. Ευτυχώς, δεν υπήρχε κανείς μέσα στο όχημα και δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην προβλήτα, μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι. Το βαν άρχισε να κινείται χωρίς οδηγό, κατευθύνθηκε προς την άκρη της προβλήτας και κατέληξε στο νερό. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βυθίστηκε.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανέλκυσης του βαν

Αμέσως μετά το περιστατικό ξεκίνησε επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος από τον βυθό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο δύτες, ενώ υπάρχει και η συνδρομή ειδικού γερανοφόρου οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης ανακουφισμένος που δεν κινδύνευσε κανείς

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν κινδύνευσε κανένας άνθρωπος.

Ωστόσο, η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη. Όπως ανέφερε, το όχημα έχει υποστεί ολοσχερή καταστροφή και δεν μπορεί πλέον να επισκευαστεί. Ως εκ τούτου, οδηγείται οριστικά προς απόσυρση.

Πηγή Φωτογραφίας: e-evros.gr