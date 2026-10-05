Θάνατος Γ. Μαζωνάκη- Στο μικροσκόπιο οι ηλεκτρονικές συσκευές

Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Φρόσως Κυριαζή στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Αστυνομία, μπήκε στην κατοικία του στη Βούλα και παρέλαβε ηλεκτρονικές συσκευές.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα tablet. Οι συσκευές αναμένεται να εξεταστούν για τυχόν στοιχεία που σχετίζονται με την έρευνα.

Παρούσα κατά τη διαδικασία ήταν και η μητέρα του τραγουδιστή, Κλειώ Μαζωνάκη.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, οι Αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό των συσκευών.

Το επόμενο βήμα ενδέχεται να είναι η έκδοση διάταξης από τον ανακριτή για το άνοιγμα και τον έλεγχο των συσκευών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την έρευνα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επικοινωνίες, μηνύματα και άλλα ψηφιακά δεδομένα που ενδέχεται να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση της υπόθεσης.