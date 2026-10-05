Γιώργος Σαμπάνης- Το ζεϊμπέκικο για τον Μαζωνάκη

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Ανάμεσα στα τραγούδια της βραδιάς, ο καλλιτέχνης έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί για 18 χρόνια, με τον Σαμπάνη να έχει γράψει 22 τραγούδια που ερμήνευσε ο Μαζωνάκης.

Όταν ακούστηκαν οι «Ώρες Μικρές», το κοινό ανέλαβε να τραγουδήσει. Ο Σαμπάνης άφησε το μικρόφωνο και άκουσε τους θεατές.

Λίγο αργότερα, σηκώθηκε και χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω στη σκηνή.

Η στιγμή ήρθε ως ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός στον φίλο και συνεργάτη του.

Τη συναυλία παρακολούθησε και η δημοσιογράφος Έλενα Πολυκάρπου, η οποία αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη στιγμή μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».