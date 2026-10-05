Γιώργος Σαμπάνης- Το ζεϊμπέκικο για τον Μαζωνάκη
Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.
Ανάμεσα στα τραγούδια της βραδιάς, ο καλλιτέχνης έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί για 18 χρόνια, με τον Σαμπάνη να έχει γράψει 22 τραγούδια που ερμήνευσε ο Μαζωνάκης.
Όταν ακούστηκαν οι «Ώρες Μικρές», το κοινό ανέλαβε να τραγουδήσει. Ο Σαμπάνης άφησε το μικρόφωνο και άκουσε τους θεατές.
Λίγο αργότερα, σηκώθηκε και χόρεψε ζεϊμπέκικο πάνω στη σκηνή.
Η στιγμή ήρθε ως ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός στον φίλο και συνεργάτη του.
Τη συναυλία παρακολούθησε και η δημοσιογράφος Έλενα Πολυκάρπου, η οποία αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη στιγμή μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».
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