Λάρισα: 21χρονος μαχαίρωσε 39χρονο σε μπαρ
Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 39χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι σε μπαρ στη Λάρισα χθες τα ξημερώματα. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 21χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε τον υπεύθυνο του καταστήματος στο στήθος. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί, στην περιοχή του Φρουρίου.
Η απομάκρυνση από το μπαρ
Όλα ξεκίνησαν μέσα στο κατάστημα, όταν η συμπεριφορά του 21χρονου προκάλεσε τη δυσφορία άλλων θαμώνων. Ο 39χρονος υπεύθυνος του μπαρ παρενέβη και τον οδήγησε εκτός του καταστήματος.
Ο νεαρός, όμως, επέστρεψε λίγο αργότερα. Όταν του ζητήθηκε ξανά να αποχωρήσει από το μπαρ, φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο.
Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο 21χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Στο νοσοκομείο ο 39χρονος
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
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