Λάρισα: 21χρονος μαχαίρωσε 39χρονο σε μπαρ

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 39χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι σε μπαρ στη Λάρισα χθες τα ξημερώματα. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 21χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε τον υπεύθυνο του καταστήματος στο στήθος. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 το πρωί, στην περιοχή του Φρουρίου.

Η απομάκρυνση από το μπαρ

Όλα ξεκίνησαν μέσα στο κατάστημα, όταν η συμπεριφορά του 21χρονου προκάλεσε τη δυσφορία άλλων θαμώνων. Ο 39χρονος υπεύθυνος του μπαρ παρενέβη και τον οδήγησε εκτός του καταστήματος.

Ο νεαρός, όμως, επέστρεψε λίγο αργότερα. Όταν του ζητήθηκε ξανά να αποχωρήσει από το μπαρ, φέρεται να επιτέθηκε στον 39χρονο.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο 21χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο νοσοκομείο ο 39χρονος

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.