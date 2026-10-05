Αντιδράσεις για τον χαιρετισμό Γονίδη στον Η. Κασιδιάρη

“Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου”, είπε από την πίστα ο Σταμάτης Γονίδης στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, στον Ηλία Κασιδιάρη που βρισκόταν στο μαγαζί, προκαλώντας καταιγισμό αντιδράσεων.

Ο χαιρετισμός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε προκλητικός, με πολλούς να σπεύδουν να σχολιάσουν κάτω από σχετικές αναρτήσεις βίντεο από τη στιγμή.

Υπενθυμίζεται πως ο Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών για την συμμετοχή του στην Χρυσή αυγή, η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση από τους δικαστές.

Πηγή βίντεο: Npress