Αντιδράσεις για τον χαιρετισμό Γονίδη στον Η. Κασιδιάρη
“Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου”, είπε από την πίστα ο Σταμάτης Γονίδης στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, στον Ηλία Κασιδιάρη που βρισκόταν στο μαγαζί, προκαλώντας καταιγισμό αντιδράσεων.
Ο χαιρετισμός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και χαρακτηρίστηκε προκλητικός, με πολλούς να σπεύδουν να σχολιάσουν κάτω από σχετικές αναρτήσεις βίντεο από τη στιγμή.
Υπενθυμίζεται πως ο Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών για την συμμετοχή του στην Χρυσή αυγή, η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση από τους δικαστές.
Πηγή βίντεο: Npress
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