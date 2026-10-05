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Λάρισα: Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων

Αναφορές για τρεις τραυματίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/10/2026 12:08

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Λάρισα. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με όσο έχουν γίνει γνωστά ως τώρα στην φωτιά που σημειώθηκε στο συνεργείο φέρεται να έχουν τραυματιστεί τρεις άνθρωποι. Στο σημείο έσπευσε και το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες.Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη είναι πιθανό να προκλήθηκε από φιάλες εύφλεκτου αερίου.

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