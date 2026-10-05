Κρήτη: Η επόμενη μέρα των καταστροφών

Ευρεία σύσκεψη εργασίας με κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες ζημιές και τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη.

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Στη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός.

Η Περιφέρεια αναγνώρισε την σοβαρότητα της κατάστασης και υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για “βιβλική καταστροφή”.

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Ειδικότερα ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές σε υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν πληγεί όπως το Οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, στις ζημιές στον δρόμο προς Ιεράπετρα-Φέρμα, τις κατολισθήσεις στα Ζωνιανά και την πλήρη καταστροφή της αγροτικής οδοποιίας στην ενδοχώρα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών.

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Ακόμη, ο Περιφερειάρχης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση.

Επίσης , ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, παρουσίασε αναλυτικά την πρώτη εικόνα από την κακοκαιρία. Ειδικότερα, ο Γιώργος Τσαπάκος τόνισε ότι καμία υποδομή δεν μπορούσε να αντέξει τον μεγάλο όγκο νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι πάρα πολλές υποδομές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις σοβαρές ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να βρεθεί άμεσα τρόπος για την τάχιστη αποζημίωση των πληγέντων.

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Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).