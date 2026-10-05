Θάνατος Μαζωνάκη: Κινητά και ΑΙ στο μικροσκόπιο . Η ομαδική συνομιλία των εργαζομένων και οι αναζητήσεις για την προποφόλη

Νέα στοιχεία από την ψηφιακή έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έχουν διαβιβαστεί στον ανακριτή. Οι δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που έφτασαν την Παρασκευή περιλαμβάνουν ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και άλλα ψηφιακά μέσα τα οποία εξετάζουν οι αρχές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, καθώς και η πιθανότητα χορήγησης μέθης. Η υπόθεση διερευνάται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. και τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τη δικογραφία.

Οι συνομιλίες εργαζομένων και η αναφορά σε μέθη

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις προκύπτει ότι σε ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες του ιατρείου της Καρνεάδου, έγινε αναφορά σε χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο ψηφιακό εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, στις οποίες εντοπίστηκε προποφόλη. Πρόκειται για ουσία όπως αναφέρουν οι αρχές που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης.

Η γιατρός είχε υποστηρίξει από την αρχή ότι δεν είχε χορηγηθεί μέθη στον τραγουδιστή. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα της ψηφιακής έρευνας αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές σε σχέση με αυτόν τον ισχυρισμό.

Τι βρέθηκε στο κινητό της γιατρού

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα, καθώς και άλλα ψηφιακά μέσα. Από την επεξεργασία του τηλεφώνου της 56χρονης γιατρού προέκυψε, ότι είχαν διαγραφεί συνομιλίες της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τον υπνοθεραπευτή του.

Η ανάλυση του κινητού φέρεται επίσης να κατέγραψε αναζητήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης για την προποφόλη, τη μιδαζολάμη και τις παρενέργειές τους. Οι αναζητήσεις αυτές έγιναν λίγο μετά την απώλεια των αισθήσεων του τραγουδιστή, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στην έρευνα.

Τα ευρήματα χαρακτηρίζονται ως στοιχεία που «καίνε» την 56χρονη γιατρό, ενώ οι αρχές τα αξιολογούν μαζί με όσα έχουν καταγραφεί στην ομαδική συνομιλία των εργαζομένων του ιατρείου.

Προποφόλη, μιδαζολάμη και η έρευνα για την πλασμαφαίρεση

Η προποφόλη αναφέρεται ως ένα από τα ισχυρότερα ενδοφλέβια γενικά αναισθητικά βραχείας δράσης. Είναι γνωστή και ως «γάλα αμνησίας», καθώς μπορεί να επιφέρει μειωμένο επίπεδο συνείδησης και απώλεια μνήμης για όσα έχουν συμβεί.

Σε περίπτωση χορήγησης μεγάλης ποσότητας, η ουσία μπορεί να προκαλέσει βαριά καρδιαγγειακή και αναπνευστική καταστολή. Στην ψηφιακή έρευνα περιλαμβάνονται επίσης αναζητήσεις για τη μιδαζολάμη και τις επιπτώσεις της.

Οι αρχές συνεκτιμούν ακόμη την αναφορά για απόκρυψη του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο στοιχείο, μαζί με τα ευρήματα από τα κινητά και τις τοξικολογικές εξετάσεις, αποτελεί μέρος της έρευνας για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι ενέργειες των δύο γιατρών το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.