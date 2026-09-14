LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Αύριο οι απολογίες των δύο γιατρών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/09/2026 18:14
Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Αύριο οι απολογίες των δύο γιατρών
INTIME

Αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, θα παρουσιαστούν στο γραφείο του Ανακριτή, οι δυο γιατροί, οι οποίοι, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους, θα απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι των γιατρών, πήρε προθεσμία, έτσι ώστε να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει.

 

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης