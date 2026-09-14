Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Αύριο οι απολογίες των δύο γιατρών

Αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, θα παρουσιαστούν στο γραφείο του Ανακριτή, οι δυο γιατροί, οι οποίοι, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους, θα απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι των γιατρών, πήρε προθεσμία, έτσι ώστε να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει.