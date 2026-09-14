Ρέθυμνο: Σκύλος επιτέθηκε σε μητέρα και κόρη

Επίθεση από σκύλο δέχθηκαν μια 28χρονη μητέρα και η 4χρονη κόρη της στον Σταυρωμένο Ρεθύμνου. Οι δύο τραυματίστηκαν από δαγκώματα, με το μικρό κορίτσι να φέρεται να έχει υποστεί πιο σοβαρά τραύματα.

Η μητέρα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να προστατεύσει την κόρη της και να απομακρύνει τον σκύλο.

Στο νοσοκομείο μητέρα και κόρη

Αμέσως μετά την επίθεση, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες μετέφεραν τη μητέρα και την 4χρονη κόρη της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τραύματα από τα δαγκώματα εντοπίζονται κυρίως στα χέρια.

Έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση του σκύλου στον Σταυρωμένο Ρεθύμνου. Παράλληλα, διερευνάται αν πρόκειται για δεσποζόμενο ή αδέσποτο ζώο, καθώς και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του, εφόσον υπάρχει.