Τεχνολογική εξάρτηση: “Κράσαρε” Microsoft και παρέλυσε ο κόσμος

Η τεχνολογίκη μας εξάρτηση γίνεται όλο και πιο ένα αισθητή. Καμπανάκι αποτέλεσε ο πρόσφατο περιστατικό με την Microsoft όπου “έπεσαν” ορισμένες υπηρεσίες της και παρέλυσε ο πλανήτης για περίπου δύο μέρες.

Η πρόεδρος του ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Στέλλα Τσιτσούλα, έκανε έκκληση στις επιχειρήσεις και στους πολίτες να διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές, ώστε μια εκτεταμένη τεχνική δυσλειτουργία να μη διακόπτει κρίσιμες υπηρεσίες και επικοινωνίες.

Η κ. Τσιτσούλα επισήμανε πως περιστατικά διακοπής λειτουργίας μεγάλων πλατφορμών έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Όταν υπηρεσίες, δεδομένα και βασικά εργαλεία μιας επιχείρησης στηρίζονται στον ίδιο ψηφιακό πάροχο, ένα τεχνικό πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα μεγάλο μέρος της λειτουργίας της.

«Η εξάρτηση από έναν πάροχο σε όλα τα ψηφιακά μας συστήματα πρέπει να μας γίνει μάθημα», όπως είπε χαρακτηρικά.

Microsoft και ψηφιακοί πάροχοι: Η ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις

Η πρόεδρος του ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας συνέστησε στις επιχειρήσεις να κατανέμουν τις ψηφιακές υπηρεσίες τους σε διαφορετικούς παρόχους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατηρούν μεγαλύτερη αυτονομία εάν μία πλατφόρμα παρουσιάσει πρόβλημα ή τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η ίδια πρόταση αφορά και τους απλούς χρήστες. Η ύπαρξη ενός εναλλακτικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση της επικοινωνίας, όταν ο βασικός λογαριασμός ή η υπηρεσία στην οποία στηρίζεται δεν είναι διαθέσιμη.

Κυβερνοασφάλεια για συνδεδεμένες συσκευές και υποδομές

Η Στέλλα Τσιτσούλα στάθηκε επίσης στη διεύρυνση των κυβερνοαπειλών, καθώς ολοένα περισσότερες συσκευές και υποδομές συνδέονται στο διαδίκτυο. Οι κίνδυνοι δεν αφορούν μόνο υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, αλλά και συνδεδεμένες οικιακές συσκευές.

Οι επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης ή τεχνικής δυσλειτουργίας μπορούν να φτάσουν και σε κρίσιμα συστήματα, όπως εκείνα που διαχειρίζονται την κυκλοφορία. Για τον λόγο αυτό, η κ. Τσιτσούλα κάλεσε τους πολίτες να γνωρίζουν ποιες συσκευές χρησιμοποιούν, να αλλάζουν τους εργοστασιακούς κωδικούς πρόσβασης και να εφαρμόζουν βασικά μέτρα ψηφιακής προστασίας.

Παρέπεμψε ακόμη στις επισημάνσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας για τις απειλές που αντιμετωπίζουν κρίσιμοι τομείς της οικονομίας. Μεταφορές, βιομηχανία και χρηματοπιστωτικό σύστημα συγκαταλέγονται στους τομείς όπου η ασφάλεια των ψηφιακών υποδομών έχει άμεση σημασία για τη συνέχεια των υπηρεσιών.

Κιτ έκτακτης ανάγκης και προετοιμασία 72 ωρών

Αναφερόμενη στις συστάσεις ευρωπαϊκών χωρών για την ετοιμότητα των νοικοκυριών σε έκτακτες συνθήκες, η πρόεδρος του ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας τάχθηκε υπέρ της διατήρησης βασικών προμηθειών στο σπίτι.

Ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με τρόφιμα μακράς διάρκειας και άλλα απαραίτητα είδη μπορεί, όπως εξήγησε, να φανεί χρήσιμο σε μια σοβαρή κρίση ή σε διακοπή βασικών υπηρεσιών. Η προετοιμασία αυτή, κατά την ίδια, δεν συνδέεται με πανικό, αλλά με καλύτερη ενημέρωση και οργάνωση των πολιτών απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις.