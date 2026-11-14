Πύρρος Δήμας: Υπέβαλε την παραίτηση του…αλλά δεν έγινε δεκτή

Να παραιτηθεί θέλησε ο Πύρρος Δήμας από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών.

Ο Ολυμπιονίκης υπέβαλε την παραίτησή του , στον απόηχο της υπόθεσης με τα αναβολικά, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο αδελφός του Οδυσσέας.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δεν την έκανε δεκτή.

«Είναι αναβολικά και μη εγκεκριμένα» κατέθεσε υπάλληλος του ΕΟΦ για τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του Οδυσσέα Δήμα.

Το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί πρόκειται να περάσει την ερχόμενη Δευτέρα ο προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας ο οποίος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Τρείς σημειώσεις ΄΄εκαψαν΄΄ τον προπονητή ΕΟΑΒ

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.

Ωστόσο, αντίθετη άποψη φαίνεται πως έχει ένας υπάλληλος του ΕΟΦ ο οποίος, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς, ανέφερε ότι τα κατασχεμένα σκευάσματα που βρέθηκαν στην οικία του προπονητή στο σύνολο τους εμπίπτουν στα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. για την ελληνική αγορά και πως ορισμένα από αυτά ανήκουν στα αναβολικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (WADA).