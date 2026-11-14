Πάτρα: Στον ανακριτή οι γονείς του 4 μηνών βρέφους

Μπροστά στον ανακριτή Πατρών θα βρεθούν οι γονείς του τεσσάρων μηνών αγοριού που διακομίστηκε σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και για ενδοοικογενειακή βία, μετά τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας για τις συνθήκες φροντίδας του παιδιού.

Το βρέφος μεταφέρθηκε την Τετάρτη στο νοσοκομείο της Πάτρας σε ημιθανή κατάσταση, με ιδιαίτερα επιβαρυμένη κλινική εικόνα. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό υποσιτισμό, ενώ έχουν γίνει αναφορές για υπογλυκαιμικό κώμα και τραύματα στα κάτω άκρα του παιδιού.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το αγοράκι διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, όπου διασωληνώθηκε.

Η δικογραφία για τη φερόμενη στέρηση τροφής

Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες άρχισαν έρευνα για το περιβάλλον διαβίωσης και τη φροντίδα του βρέφους. Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψαν, κατά την ΕΛ.ΑΣ., στοιχεία που συνδέουν τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του παιδιού με συστηματική στέρηση τροφής.

Οι Αρχές προσήγαγαν τους δύο γονείς την Πέμπτη και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού διά παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.

Η δικαστική διερεύνηση αφορά τη φερόμενη ασιτία του βρέφους, καθώς και την καταγγελλόμενη παράλειψη παροχής της αναγκαίας φροντίδας. Ο χρόνος κατά τον οποίο φέρεται να συνέβαινε η στέρηση τροφής και ο βαθμός ευθύνης κάθε κατηγορουμένου αποτελούν αντικείμενο της ανακριτικής διαδικασίας.

Οι γονείς οδηγήθηκαν την προηγούμενη ημέρα στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η κατάσταση της υγείας του βρέφους

Η κατάσταση του τεσσάρων μηνών αγοριού παρουσίασε βελτίωση μετά τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο. Το παιδί αποσωληνώθηκε και εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Η εξέταση θα αξιολογήσει τα ιατρικά ευρήματα και θα διερευνήσει τις συνθήκες που συνδέονται με τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του παιδιού.

Στο μικροσκόπιο τα τραύματα στα πόδια

Ιδιαίτερη έρευνα γίνεται για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στα κάτω άκρα του βρέφους. Εξετάζεται επίσης εάν κάποια από αυτά μπορεί να προέρχονται από δαγκώματα τρωκτικών, χωρίς να έχει προκύψει οριστικό ιατροδικαστικό συμπέρασμα για την προέλευσή τους.

Η Ελληνική Αστυνομία, στην ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι το βρέφος είχε αρχικά μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση και ότι στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Επιβεβαίωσε επίσης τη σύλληψη των γονέων, την έρευνα για τη φερόμενη συστηματική ασιτία και την εντολή για ιατροδικαστική εξέταση.

Μετά τις απολογίες του 21χρονου και της 26χρονης, οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.