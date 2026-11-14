Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο στον Αλμυρό Μαγνησίας
Ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα κατά τις πρωινές ώρες στην περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας νεαρός.
Συγκεκριμένα το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Αλμυρός – Κοκκωτοί, όταν το αμάξι του 24χρονου βγήκε εκτός πορείας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, καταλήγοντας σε παρακείμενη αγροτική έκταση.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας.
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