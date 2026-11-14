Σέριφος: Πλοίο προσέκρουσε στον φάρο του λιμανιού

Σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς και την ασφάλεια στο λιμάνι

Ένα ακόμη περιστατικό σε ελληνικό λιμάνι εγείρει προβληματισμό για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στα λιμάνια. Το πρόσφατο περιστατικό στο λιμάνι της Σερίφου αναδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλούς πρόσδεσης και προσέγγισης των πλοίων, ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ειδικότερα λιμάνι της Σερίφου, πλοίο της ακτοπλοϊκής γραμμής, κατά τη διαδικασία προσέγγισης και πρόσδεσης, φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται το ενδεχόμενο λανθασμένων χειρισμών, αλλά και επιλογής ακατάλληλης θέσης πρόσδεσης για τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί επίσης η πληροφορία ότι ο καταπέλτης κατέβηκε πριν ολοκληρωθεί η πλήρης πρόσδεση και ασφάλιση των δύο κάβων του πλοίου. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι φέρεται να παρέσυραν το πλοίο, με αποτέλεσμα η πλώρη του και ο καταπέλτης να προσκρούσουν στον φάρο του λιμανιού, προκαλώντας την καταστροφή του.

Για το περιστατικό οφείλουν να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο συγκεκριμένος χειρισμός.

Η ασφάλεια στη θάλασσα και στα λιμάνια είναι ιδιαίτερα σημαντική και κάθε περιστατικό που απειλεί την ασφάλεια θα πρέπει να διερευνάται σε βάθος.

Οι φωτογραφίες από το περιστατικό αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του συμβάντος και επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και των επιβατηγών πλοίων.