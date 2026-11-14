Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Αργολίδα

Δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Λευκανίων- Δρεπάνου στην Αργολίδα.

Το τροχαίο σημειώθηκε, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο άτυοχος μοτοσικλετιστής να χάσει την ζωή του.

Αν και στο σημείο υπήρχαν περαστικοί, οι οποίοι έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Η οδηγός του αμαξιού ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, ενώ το όχημά της υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας Ναυπλίου.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση.