Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ΜΕΤΡΟ στην Θεσσαλονίκη

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ,σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2026, στις 16.11 στο Μετρό Θεσσαλονίκης προκλήθηκε αυτόματη διακοπή της λειτουργίας λόγω προσωρινού τεχνικού ζητήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του αυτόματου συστήματος και τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα οι συρμοί προσέγγισαν τους σταθμούς και αποβίβασαν το κοινό στις αποβάθρες. Άμεσα διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι, οι ενέργειες αποκατάστασης και οι δοκιμές ασφαλείας. Η λειτουργία επανήλθε στις 18.40 και τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά.

Η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την THEMA και για αυτό παραμένουμε σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

Ζητούμε συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή ταλαιπωρία και το ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Η στιγμή της διακοπής

Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα ήταν ώρα αιχμής με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να ταλαιπωρηθούν. Η εταιρεία άμμεσα ενημέρωσε : Σας ενημερώνουμε ότι, για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.Αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε για την κατανόηση.