Το… βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Αθήνα

Πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν από την Δίωξη Ναρκωτικών στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, κατά την οποία κατασχέθηκαν δεκάδες κιλά κοκαΐνης και περισσότερα από 300 κιλά κάνναβης.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και έναν 29χρονο Έλληνα. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 23χρονος φέρεται να προμήθευε τους άλλους δύο με ναρκωτικές ουσίες, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή ακόμη ενός προσώπου που παραμένει ασύλληπτο.

Οι έλεγχοι σε Πικέρμι και Δυτική Αττική

Η έρευνα ξεκίνησε από το Πικέρμι, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο και βρήκαν στην κατοχή του 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης.

Παράλληλα, στη Δυτική Αττική εντοπίστηκε ο 29χρονος, στο αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκαν 10,8 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστής ως SKUNK, καθώς και 3,9 κιλά κατεργασμένης κάνναβης.

Η έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του 23χρονου, όπου οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση.

Το απόθεμα ναρκωτικών στο σπίτι του 23χρονου

Στην κατοικία του εντοπίστηκαν 32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης, 245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης τύπου SKUNK, καθώς και 51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 23χρονος φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, απωθώντας τους.

Από το σύνολο των ερευνών σε κατοικίες και όχημα κατασχέθηκαν:

35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης

256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

170 ευρώ

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο

Επτά κινητά τηλέφωνα

Τρεις κάρτες μνήμης

Γάντια, νάιλον συσκευασίες και τέσσερα κλειδιά

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.