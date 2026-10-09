Αττική: Κυκλοφοριακές αλλαγές σε 3 δήμους λόγω αγώνα δρόμου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή σε Αιγάλεω, Χαϊδάρι και Νίκαια, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Από το Μπλοκ στη Μάντρα – Στο μονοπάτι αυτών που νίκησαν το φόβο για έναν κόσμο λεύτερο».

Οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία θα πραγματοποιηθούν σε δύο χρονικά διαστήματα, από τις 07:30 έως τις 09:30 και από τις 08:00 έως τις 10:00, σε συγκεκριμένα τμήματα δρόμων.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται από τις 07:30 έως τις 09:30

Οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 07:30 έως τις 09:30 στα εξής σημεία:

Οδός Φλουντζή: Στο τμήμα μεταξύ της οδού Ρίμινι και της λεωφόρου Αθηνών

Λεωφόρος Αθηνών: Στο ύψος της οδού Φλουντζή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Οδός Αγωνιστών Στρατοπέδου: Από τη λεωφόρο Αθηνών έως την Ιερά Οδό, στο ρεύμα προς Ιερά Οδό

Ιερά Οδός: Από την οδό Αγωνιστών Στρατοπέδου έως την οδό Στρατηγού Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς λεωφόρο Αθηνών

Ιερά Οδός: Στη δεξιά λωρίδα, από την οδό Στρατηγού Καραϊσκάκη έως τη λεωφόρο Θηβών, στο ρεύμα προς Αθήνα

Λεωφόρος Θηβών: Στη δεξιά λωρίδα, από την Ιερά Οδό έως τη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά

Οι ρυθμίσεις από τις 08:00 έως τις 10:00

Το δεύτερο χρονικό διάστημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφορά τη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη και άλλους δρόμους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις θα ισχύσουν:

Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη: Στην έξοδο προς τη λεωφόρο Θηβών και το Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, στο ρεύμα προς Νίκαια

Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη: Στην αριστερή λωρίδα, κάτω από τη γέφυρα έως την πλατεία Δαβάκη, στο ρεύμα προς Νίκαια

Παράδρομος λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη: Σε όλο το μήκος του, στο ρεύμα προς Αθήνα

Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη: Στο ύψος της οδού Μούγλων, στο ρεύμα προς Αθήνα

Οδός 7 ης Μάρτη 1944: Στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως

Οδός Ηλιουπόλεως: Στο τμήμα μεταξύ των οδών 7 ης Μάρτη 1944 και Αμυραδάκη

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τα παραπάνω σημεία κατά τις ώρες εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να περιοριστούν τα πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, πρέπει να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.