Τελικά… κινδυνεύουμε από λειψυδρία;

Η λειψυδρία είναι μία ανησυχία που επανέρχεται κάθε χειμώνα, προκαλλώντας ερωτήματα αν ο καιρός θα ευνοήσει την στάθμη του νερού, ώστε να υπάρχουν αποθέματα για το καλοκαίρι.

Οι εικόνες σε λίμνες όπως η Υλίκη προκαλλούν ανησυχία, κυρίως στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ωστόσο τα δεδομένα είναι πιο αισιόδοξα.

Η περσινή χειμερινή περίοδος άφησε ένα αποτύπωμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, όσον αφορά για τα αποθέματα υδάτων στην Αττική, δίνοντας ελπίδα και για φέτος.

Οι βροχοπτώσεις, αποδείχθηκαν πιο γενναιόδωρες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, επιτρέποντας στους ταμιευτήρες που τροφοδοτούν το Λεκανοπέδιο να ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους.

Τα αποθέματα νερού μετά τον περσινό χειμώνα

Η εικόνα των αποθεμάτων βελτιώθηκε αισθητά. Ωστόσο δεν αρκεί για να απομακρύνει την ανησυχία των κατοίκων της Βοιωτίας, οι οποίοι ανησυχούν ιδιαίτερα για την στάθμη του νερού στην λίμνη Υλίκη.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στις 31 Μαρτίου 2026 τα συνολικά αποθέματα στους τέσσερις ταμιευτήρες (Μόρνος, Εύηνος, Υλίκη, Μαραθώνας) ανήλθαν σε 723,6 εκατ. κυβικά μέτρα. Έναν χρόνο νωρίτερα, την ίδια ημέρα, βρίσκονταν στα 651 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ το 2024 ήταν σημαντικά υψηλότερα, στα 929,2 εκατ. κυβικά. Αν ανατρέξει κανείς ακόμη πιο πίσω, το 2023 τα αποθέματα ξεπερνούσαν το 1,1 δισ. κυβικά και το 2022 άγγιζαν τα 1,32 δισ. κυβικά μέτρα.

Τα νούμερα μπορεί να μην είναι τόσο ψηλά όσο αυτά του 2023 και του 2022, ωστόσο ποαρουσιάζεται μία ανοδική πορεία των κυβικών, δημιουργώντας μία αισιόδοξη εικόνα.

Η νέα κανονικότητα

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική και αποτυπώνει με σαφήνεια τη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται υπό την πίεση των καιρικών μεταβολλών. Παρά τη φετινή ανάκαμψη, τα διαθέσιμα αποθέματα παραμένουν σαφώς χαμηλότερα από τα επίπεδα ασφαλείας προηγούμενων ετών. Τα τρία προηγούμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από έντονη λειψυδρία, με τις εισροές νερού να υπολείπονται δραματικά των εκροών.

Ωστόσο, τον χειμώνα το ισοζύγιο σχεδόν μηδενίστηκε καθώς ό,τι αφαιρέθηκε από τους ταμιευτήρες, σχεδόν αναπληρώθηκε.