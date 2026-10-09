e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών έως 16 Οκτωβρίου

Συνολικά 63.782.008,50 ευρώ προγραμματίζεται να καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου.

Οι πληρωμές αφορούν 61.636 δικαιούχους και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και εφάπαξ.

Οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ εντάσσονται στον προγραμματισμό πληρωμών για τη συγκεκριμένη εβδομάδα, με το μεγαλύτερο μέρος των ποσών να κατευθύνεται σε παροχές και δράσεις που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ.

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ για εφάπαξ και παροχές ΟΑΕΕ

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 14 Οκτωβρίου 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ.

Την ίδια ημερομηνία προβλέπεται καταβολή 1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς, για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Από τις 12 έως και τις 16 Οκτωβρίου θα δοθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

ΔΥΠΑ: Επιδόματα ανεργίας, μητρότητα και προγράμματα απασχόλησης

Η ΔΥΠΑ προγραμματίζει να καταβάλει 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας προβλέπεται πληρωμή 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες.

Επιπλέον, 19.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.