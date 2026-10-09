Μετρό Θεσσαλονίκης: Αναστολή δρομολογίων λόγω βλάβης

Εκτός επιβατικής λειτουργίας βρίσκεται το Μετρό Θεσσαλονίκης σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Δεν εκτελούνται δρομολόγια από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά, ούτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, THEMA S.A., ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας και έχει θέσει σε εφαρμογή τους προβλεπόμενους τεχνικούς ελέγχους και διαδικασίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της THEMA S.A. για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία αναφέρει ότι «για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια».

Παράλληλα, διευκρινίζει πως «αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα».

Η THEMA S.A. γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με την επαναλειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Ενημέρωση επιβατών και πίεση στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Προσωπικό της εταιρείας βρίσκεται στις εισόδους των σταθμών και ενημερώνει το κοινό ότι δεν υπάρχει επιβατική λειτουργία του μετρό.

Η διακοπή των δρομολογίων έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΘ, με συνωστισμό να καταγράφεται τόσο στις στάσεις όσο και στα λεωφορεία.