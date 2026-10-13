Τεχνικό επιμελητήριο: Συνεχίζουμε τους ελέγχους στην Γκράβα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τον συναγερμό για οσμή αερίου, σύμφωνα με το τεχνικό επιμελητήριο.

Όπως δηλώνει σε ανακοίνωσή του το Τεχνικό Επιμελητήριο, με τη βοήθεια ειδικού μηχανικού πραγματογνώμονα που βρίσκεται στο σημείο ελέγχεται η κατάσταση των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Επισημαίνεται πως οι εργασίες θα συνεχιστούν έως ότου βγουν τα τελικά και ασφαλή συμπεράσματα για το περιστατικό.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου:

Σχετικά με τους ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, το ΤΕΕ διευκρινίζει τα εξής:

Μας ζητήθηκε, μόλις την Παρασκευή 9/10, από το Υπουργείο Παιδείας (Γενική Γραμματεία) να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα. Το ΤΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο 10/10 ειδικό, εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα προκειμένου να ελεγχθούν όσα μας ζητήθηκαν: πλήρη έλεγχο της κατάστασης κλπ των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, σύνταξη αναλυτικής τεχνικής έκθεσης και εκτίμησης επικινδυνότητας, υπόδειξη τεχνικών διορθωτικών ενεργειών. Οι εργασίες της πραγματογνωμοσύνης έχουν ξεκινήσει και ήδη έχουν γίνει αυτοψίες. Οι εργασίες θα συνεχισθούν, από εξειδικευμένο προσωπικό και με τον κατάλληλο πιστοποιημένο εξοπλισμό, έως ότου είναι δυνατή η ασφαλής εξαγωγή των ζητούμενων επιστημονικών συμπερασμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ.

Ζητούμενο για το ΤΕΕ είναι η ασφάλεια και η επιστημονικά ορθή προσέγγιση. Το ΤΕΕ θα κάνει τη δουλειά του, με τη συμβολή των μηχανικών μελών του, καθώς μας ζητήθηκε να βοηθήσουμε σε ένα σημαντικό θέμα που αγγίζει την ασφάλεια των πολιτών και των παιδιών στο μεγαλύτερο, ίσως, σχολικό συγκρότημα της χώρας, το οποίο έχει και σοβαρά θέματα σχεδιασμού, συντήρησης και παλαιότητας.

Όπως όλοι γνωρίζουν, η αρμοδιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων είναι συγκεκριμένη, όπως και το ποιος και πως λαμβάνει αποφάσεις λειτουργίας τους – ή παύσης. Καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να αποφύγει. Εμείς δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, το ΤΕΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά του, καθώς έχουμε αποδείξει ότι πάντα το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί.

Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτόν τον δρόμο, δεν θα μπούμε σε διαδικασία δηλώσεων, διαλόγου ή αντιπαράθεσης με κανέναν.