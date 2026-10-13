Social media: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους ανήλικους

Το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media εισάγεται σήμερα, στη Βουλή προς συζήτηση.

Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Εφόσον εφαρμοστεί το σχέδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να ανοίγουν ή να διατηρούν λογαριασμούς σε Facebook, TikTok, Snapchat και LinkedIn.

Πώς θα λειτουργεί ο «κόφτης» στα social media

Το σχέδιο νόμου εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Την πρωτοβουλία εισηγούνται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στόχος είναι να περιοριστεί ο ψηφιακός εθισμός και να προστατευτεί η ψυχική και σωματική υγεία των ανηλίκων. Για τον λόγο αυτό, οι πλατφόρμες θα έχουν σαφείς υποχρεώσεις ως προς την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς, ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του Wallet. Η εφαρμογή δεν θα μεταφέρει στις πλατφόρμες προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου, ούτε καν την ακριβή ηλικία του. Θα στέλνει μόνο ένα σήμα που θα δείχνει αν ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από το όριο των 15 ετών.

Χωρίς υποχρεωτική αποστολή ταυτότητας

Οι πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας. Δεν προβλέπεται γενική υποχρέωση αποστολής εγγράφου ταυτότητας. Αντίθετα, ένα διακριτικό ηλικίας μπορεί να επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης καλύπτει το απαιτούμενο όριο, χωρίς να αποκαλύπτει το όνομα, την ημερομηνία γέννησης ή τον αριθμό ταυτότητάς του.

Η ευρωπαϊκή πρόταση EU KIDS Act προβλέπει, επίσης, τη χρήση τεχνολογίας απόδειξης μηδενικής γνώσης (zero-knowledge proof). Με αυτή τη μέθοδο επιβεβαιώνεται ότι πληρούται το ηλικιακό όριο χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του χρήστη.

Τι ισχύει για την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η Ελλάδα, μαζί με την Αυστραλία, συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που προχωρούν σε περιορισμούς για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή ρύθμιση αναμένεται μέσα στο 2027 και προβλέπεται να διακρίνει τις ηλικιακές ομάδες κάτω των 15 και κάτω των 13 ετών.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με την παρατεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων, όπως οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Παράλληλα, συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως το parco.gov.gr και το Kids Wallet, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.