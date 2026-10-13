Καβάλα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – 174 κιλά κάνναβης σε φορτηγό

Ο Θορ , ο σκύλος ανιχνευτής στην Καβάλα, ΄΄μύρισε΄΄ ένα καλοστημένο σχέδιο διακίνησης ναρκωτικών. Δύο μέλη εγκληματικής ομάδας, μετέφεραν τα ναρκωτικά κρυμμένα επιμελώς σε κρύπτες οχημάτων.

Οι Αρχές κατέσχεσαν πάνω από 89 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 85 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, ένα όχημα και χρηματικό ποσό.

Οι δύο συλληφθέντες και ένας ακόμη δράστης ο οποίος λειτουργούσε κάτω απο τις εντολές των άλλων δύο κατηγορουμένων έφτασαν στην χώρα μας απο την Ισπανία εκέι όπου και παρέλαβαν τις ναρκωτικές ουσίες.

Στην κατοχή και στα σπίτια των δραστών βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -1- πιστόλι, -2- ράβδοι, -3- πτυσσόμενα μαχαίρια, -1- νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, -4- κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -3.140- ευρώ.

Η δικογραφία

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Στην έκθεση των αστυνομικών περιλαμβάνονται τρεις ακόμη δράστες τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί αλλά είναι ασύλληπτοι.