Τα δεύτερα γενέθλια του γιού τους, Βασίλη, γιόρτασαν χθες ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα.

Το δημοφιλές ζευγάρι απέκτησε τον μικρό Βασίλη στις 22 Νοεμβρίου 2024 και από τότε βιώνει μοναδικές στιγμές ευτυχίες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έχουν και μία κορούλα, την οποία απέκτησαν μόλις λίγους μήνες πριν, στις 8 Ιουνίου.

Η σύζυγος του τραγουδιστή θέλησε να μοιραστεί δημοσίως αυτή την ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά της με δύο πολύ τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της.

«Ο μικρός μας ροκ σταρ έγινε 2», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Νίκα.