Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στα Γαλανέικα Λαμίας, εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής, ένας 58χρονος άνδρας.

Η σορός του έφερε δαγκωματιές στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς τα έξι σκυλιά που ζούσαν μαζί του φέρεται να έμειναν χωρίς τροφή για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή του περίπου έξι με επτά ημέρες νωρίτερα. Οι συγγενείς του τον αναζητούσαν, καθώς δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του από τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, βρέθηκαν μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση. Τα σκυλιά δεν επέτρεπαν την είσοδο στον χώρο, ενώ ούτε οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν αρχικά να προσεγγίσουν τη σορό.

Η επιχείρηση για τα έξι σκυλιά

Χρειάστηκε η παρέμβαση ειδικού εκπαιδευτή σκύλων, κτηνιάτρου και προσωπικού του κυνοκομείου του Δήμου Λαμιέων για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα ναρκώθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα ζώα απομακρύνθηκαν επίσης από το σπίτι. Και τα έξι μεταφέρθηκαν στο κυνοκομείο.

Τι εξηγεί η ιατροδικαστική βιβλιογραφία

Το περιστατικό σχολίασε ο οδοντιατροδικαστής Νικόλαος Μιλτιάδου Αγγελακόπουλος, επισημαίνοντας ότι παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στην ιατροδικαστική βιβλιογραφία.

Όπως εξήγησε, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει μόνος στο σπίτι, τα κατοικίδια μπορεί αρχικά να προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν. Εάν παραμείνουν εγκλωβισμένα για ημέρες χωρίς τροφή, ενδέχεται να αρχίσουν να δαγκώνουν το σώμα του.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι τέτοιες κακώσεις μπορεί να έχουν προκληθεί μετά τον θάνατο και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη επίθεσης από τα ζώα.

Η ακριβής αιτία θανάτου του 58χρονου μπορεί να προσδιοριστεί μόνο από τη νεκροψία και την ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: LamiaReport