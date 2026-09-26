Τέσσερις έως τώρα οι νεκροί στο ισοπεδωμένο κτήριο στην Πλάκα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα.

Σήμερα εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί κάτω από τα συντρίμμια, ανεβάζοντας στους τέσσερις τον αριθμό των νεκρών.

Η επιχείρηση ανάσυρσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν άλλους αγνοούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα είχε εντοπιστεί η σορός μιας γυναίκας. Λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και ένας άνδρας.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένει στην περιοχή για τη διερεύνηση των συνθηκών της έκρηξης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει, από την πρώτη στιγμή, στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Λυσικράτους

Μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων συνδράμουν στην απομάκρυνση των υλικών από το κατεστραμμένο κτίριο.

Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

Ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί από την πρώτη στιγμή, με ειδικά μηχανήματα έργου να απομακρύνουν σταδιακά τα συντρίμμια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί, χρησιμοποιούνται σκαπτικό ελαστιχοφόρο, ψαλίδι ερπυστριοφόρο και τσάπα ερπυστριοφόρα.

Στόχος είναι να ανοίξει ασφαλής πρόσβαση για τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ και τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα βαθύτερα σημεία των ερειπίων.

ΙΝΤΙΜΕ

Τα υλικά που απομακρύνονται φορτώνονται σε τέσσερα φορτηγά. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικά καθορισμένο χώρο, όπου θα εξεταστούν από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

Η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένη. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, ενώ υπάρχει και κίνδυνος πτώσης υαλοπινάκων εξαιτίας του ισχυρού ωστικού κύματος.

Στο σημείο βρίσκεται από την έναρξη της επιχείρησης και η Δημοτική Αστυνομία. Σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., φροντίζει για την περιφρούρηση της ζώνης και την ασφαλή πρόσβαση των συνεργείων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε εκ νέου το πρωί στην οδό Λυσικράτους. Ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των επιχειρησιακών ομάδων για την πορεία των ερευνών.

Παρόντες ήταν επίσης ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης.

Τον γύρο του κόσμου η είδηση

Η φονική έκρηξη, στην καρδιά της Αθήνας κάνει όπως είναι φυσικό τον γύρο του κόσμου, καθώς ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και Αμερικανοί υπήκοοι.

Η Μαρία κολοβού και ο Πέτρος Γκάτζιας μας ενημερωνουν.