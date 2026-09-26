Μαφιόζικη επίθεση –« Γάζωσαν καφετέρια»- Τραυματίστηκε 10χρονη

Πυροβολισμοί έπεσαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, με μια 10χρονη να τραυματίζεται στο πόδι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ, κατά της καφετέριας.

Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα περίπου δέκα θαμώνες. Όλοι ήταν αλλοδαποί.

Από τα πυρά τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, αλβανικής υπηκοότητας.

Η μητέρα της μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Παίδων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της 10χρονης δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς ο τραυματισμός της είναι ελαφρύς.

Λίγη ώρα μετά την επίθεση, το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών.

H Αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό.

Η Ρένα Κουβελιώτη μας ενημερώνει.