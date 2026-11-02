Νάξος: Σώθηκε ασημόγλαρος που παγιδεύτηκε σε πετονιές

Ένας νεαρός ασημόγλαρος διασώθηκε στο λιμάνι της Νάξου, αφού βρέθηκε ακινητοποιημένος μέσα σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία.

Στο σώμα του υπήρχαν επτά αγκίστρια, ενώ δύο είχαν καρφωθεί στο ράμφος του. Η παρέμβαση περαστικών και η φροντίδα του συλλόγου Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου οδήγησαν στην απελευθέρωση και την περίθαλψή του.

Περαστικοί είδαν το τραυματισμένο πτηνό στο λιμάνι και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσε να κινηθεί. Ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία διάσωσής του.

Η επέμβαση της Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου

Ο σύλλογος Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου ανέλαβε τη φροντίδα του πτηνού. Με προσεκτικούς χειρισμούς, οι ειδικοί αφαίρεσαν τις πετονιές και όλα τα αγκίστρια.

Ο ασημόγλαρος δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και πλέον αναρρώνει στον σταθμό του συλλόγου. Ο έγκαιρος εντοπισμός του ήταν καθοριστικός, καθώς δεν μπορούσε να απελευθερωθεί μόνος του από την παγίδα των αλιευτικών εργαλείων.

Οι πετονιές ως απειλή για τα θαλασσοπούλια

Η εγκατάλειψη πετονιών και αγκιστριών στο περιβάλλον μπορεί να αποβεί μοιραία για θαλασσοπούλια και άλλα ζώα της άγριας ζωής. Στην περίπτωση του νεαρού γλάρου, η παραμονή του παγιδευμένου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αργό θάνατο, χωρίς δυνατότητα τροφής ή διαφυγής.

Ο ασημόγλαρος συγκαταλέγεται στα συχνότερα είδη γλάρων στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο. Κινείται συχνά κοντά σε ακτές, πλοία και καΐκια. Τα νεαρά άτομα έχουν σταχτί-καφέ φτέρωμα, ενώ το λευκό χρώμα που χαρακτηρίζει τους ενήλικους ασημόγλαρους εμφανίζεται μετά την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Ο πληθυσμός του είδους έχει αυξηθεί, καθώς οι γλάροι βρίσκουν τροφή σε ανθρώπινες δραστηριότητες και σε χώρους με απορρίμματα.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Naxos island wildilife protection