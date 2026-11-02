Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Στο κόκκινο Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ με την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο να βρίσκονται στο κόκκινο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος, αναμένεται να επηρρεαστούν από την κακοκαιρία, με τον συναγερμό να είναι κόκκινος για αυτές τις περιοχές από σήμερα το βράδυ.

Στο κόκκινο παραμένουν τα Δωδεκάννησα, με τα πλήγματα, ειδικά στην Ρόδο να είναι μεγάλα από χτες το βράδυ.

Όλο το Ιόνιο είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ στην ίδια κατάσταση βρίσκονται Δυτική Στερεά Ελλάδα, Νότια και Δυτική Πελοπόννησος.

Η κακοκαιρία “Agneta” θα επισκεφθεί και την Κρήτη και τα νησιά των Κυκλάδων, έως σήμερα αργά το απόγευμα.