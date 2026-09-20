Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 20 κιλά λαθραίου καπνού για ναργιλέ

Είκοσι κιλά καπνού για ναργιλέ χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά και τη νόμιμη σήμανση εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου σε καφέ-μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στο γραφείο της επιχείρησης βρέθηκε κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο, μέσα στο οποίο υπήρχαν διάφανες συσκευασίες με μείγματα καπνού συνολικού βάρους 20 κιλών.

Για τις συγκεκριμένες ποσότητες δεν υπήρχαν τιμολόγια νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής.

Στο ισόγειο του καταστήματος οι ελεγκτές εντόπισαν χώρο προετοιμασίας ναργιλέδων και παλιές επώνυμες συσκευασίες καπνού, οι οποίες έφεραν χειρόγραφες ετικέτες με διαφορετικές γεύσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, οι συσκευασίες επαναχρησιμοποιούνταν και γεμίζονταν με τον καπνό που βρισκόταν στα διάφανα σακουλάκια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε ο τρόπος επαναχρησιμοποίησης των ένσημων ταινιών φορολογίας. Οι ταινίες είχαν αφαιρεθεί από παλαιότερες νόμιμες συσκευασίες και είχαν τοποθετηθεί ξανά με κολλητική ταινία, ώστε τα προϊόντα να εμφανίζονται ως νόμιμα. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και άλλες άδειες συσκευασίες.

Δείγματα από την κατασχεθείσα ποσότητα έχουν ήδη αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξεταστούν εργαστηριακά και να προσδιοριστεί με ακρίβεια το περιεχόμενό τους.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο υπολογισμός των διαφυγόντων δασμών και φόρων που αντιστοιχούν στις ποσότητες καπνού που εντοπίστηκαν.