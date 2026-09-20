Τέμπη: Το όνομα της Κέλλυς Πορφυρίδου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρύας Βρύσης

Συγκλόνισε η μητέρα της

Σε έναν χώρο γνώσης και πολιτισμού θα μείνει για πάντα ζωντανό το όνομα της Κέλλυς Πορφυρίδου, της 23χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, στην Κρύα Βρύση Πέλλας η τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία φέρει πλέον το όνομα «Κέλλυ Πορφυρίδου».

Η απόφαση είχε ληφθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, ως φόρος τιμής στη μνήμη της 23χρονης που ήταν φοιτήτρια της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως είχε αναφέρει ο Δήμος Πέλλας, η επιλογή της βιβλιοθήκης έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για έναν χώρο γνώσης και μόρφωσης αφιερωμένο πλέον σε ένα νέο κορίτσι «που ήθελε να μάθει, να γνωρίσει, να μεγαλώσει».

Η συγκλονιστική ομιλία της μητέρας της

Από τις πιο φορτισμένες στιγμές της εκδήλωσης ήταν η ομιλία της μητέρας της Κέλλυς, Άννας Καρατζόγλου, η οποία στάθηκε μπροστά στους συγκεντρωμένους και μίλησε για την κόρη της, για την απουσία της αλλά και για την ανάγκη η μνήμη των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη να παραμείνει ζωντανή.

Με τη φωνή της αρκετές φορές να «σπάει», μίλησε ως μητέρα για ένα παιδί που είχε όνειρα, σχέδια και μια ολόκληρη ζωή μπροστά του, αλλά και για το βάρος που κουβαλά μια οικογένεια όταν καλείται να συνεχίσει χωρίς το παιδί της.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Άννα Καρατζόγλου προσπάθησε μέσα από τον δημόσιο λόγο της να «συστήσει» την Κέλλυ σε όσους δεν πρόλαβαν να τη γνωρίσουν. Τον Μάρτιο του 2025, όταν παρέλαβε στο ΑΠΘ το πτυχίο που δεν πρόλαβε να πάρει η ίδια η κόρη της, είχε περιγράψει την Κέλλυ ως ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια και χαμόγελο, «την ψυχή της παρέας», εξηγώντας πως αισθάνεται υποχρέωσή της να βρίσκεται σε κάθε εκδήλωση που τιμά τη μνήμη του παιδιού της.