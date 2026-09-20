Καβάλα: Σύλληψη δύο γυναικών για τηλεφωνικές απάτες

Δυο γυναίκες συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην Καβάλα, ενώ, αναζητούνται ακόμη δυο άγνωστοι συνεργοί τους.

Σχηματίστηκαν δυο ξεχωριστές δικογραφίες για το αδίκημα της απάτης, εκ των οποίων μία τετελεσμένη και μια σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν την 18 και 19-9-2026 αντίστοιχα σε βάρος δύο ημεδαπών, σε περιοχές της Καβάλας.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 18/9/2026 στην Καβάλα, άνδρας δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο, ο οποίος, προσποιούμενος αρχικά τον ιατρό με πρόσχημα ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει τραυματισθεί και απαιτείται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια απειλώντας τον για την σωματική του ακεραιότητα, επιχειρούσε να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή για να τα παραδώσει.

Παράλληλα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται σε απάτες, τον έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα από την οικία του και να τα εναποθέσει σε σημεία που του υποδείκνυε τηλεφωνικά, απ΄ όπου παρελήφθησαν από συνεργό του.

Ο δράστης συνέχισε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον παθόντα, προσπαθώντας να τον πείσει να παραδώσει και άλλα χρήματα, πλην όμως ο παθών αντιλήφθηκε την απάτη και έπειτα από σχετική καταγγελία οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν μία ημεδαπή να μεταβαίνει με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο σε προκαθορισμένο σημείο για την συμφωνημένη παραλαβή, όπου και συνελήφθη.

Οι Αρχές, κατάσχεσαν το όχημα που χρησιμοποιούσε η δράστιδα, αλλά και το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και κοσμημάτων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και στην κατοχή της, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα.

Ωστόσο, στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι του Σαββάτου (19/9/2026), σε οικισμό της Καβάλας, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή και απειλώντας την για τη σωματική της ακεραιότητα επιχειρούσε να την εξαπατήσει και να την πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και τιμαλφή που είχε στην οικία της για να τα παραδώσει.

Παράλληλα, προκειμένου να γίνει πιο πιστευτός, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον αστυνομικό και με το πρόσχημα αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται σε τηλεφωνικές απάτες, την προέτρεψε να συνεργαστεί μαζί του για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών που την απειλούσαν, εναποθέτοντας χρήματα και τιμαλφή σε προκαθορισμένο σημείο.

Οι αστυνομικοί, μετά από καταγγελία, οργάνωσαν επιχείρηση, όπου εντοπίστηκε η δράστιδα , να μεταβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο, που θα παραλάμβανε τα συμφωνηθέντα, με τους αστυνομικούς, να την συλλαμβάνουν.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.