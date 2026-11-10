Αλιεία αποζημειώσεις: 41 εκ. ευρώ στους ψαράδες

Στο τραπέζι σχέδιο για τον λαγοκέφαλο

Νέα χρηματοδοτικά μέτρα και αποζημιώσεις για τους επαγγελματίες αλιείς δρομολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο τη στήριξη της παράκτιας αλιείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, με πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν σε συνάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Καββαδά, με εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων.

Πιλοτικό πρόγραμμα για τον λαγοκέφαλο

Η πρώτη δράση αφορά την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με αρχικό προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ. Η έναρξη της αλίευσης του λαγοκέφαλου εκτιμάται ότι θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2027. Σε επόμενη φάση εξετάζεται η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος.

41 εκ. ευρώ σε 9.500 αλιείς

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, κατά τη διετία 2024-2025 καταβλήθηκαν περίπου 41 εκ. ευρώ σε 9.500 επαγγελματίες αλιείς. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία και απώλειες παραγωγής κατά την περίοδο 2022-2024.

Παράλληλα, προωθείται νέα διαδικασία αποζημιώσεων για το 2026, με στόχο να καλυφθούν περισσότερες κατηγορίες αλιευτικών εργαλείων, όπως δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία.

Ενίσχυση 16 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό σκαφών

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ.ευρώ.

Έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 υποβλήθηκαν 339 αιτήσεις. Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προτεινόμενες επενδύσεις φτάνουν τα 29,9 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης δανείων στους αλιείς, αντίστοιχων με εκείνα που σχεδιάζονται για τους αγρότες, για τον εκσυγχρονισμό σκαφών και την αντικατάσταση κινητήρων.

Στη συνάντηση τέθηκαν ακόμη ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος καυσίμων, οι ζημιές από θαλάσσια θηλαστικά και ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας.

Τέλος, με τον νέο νόμο 5336/2026 προβλέπεται θεσμική εκπροσώπηση των αλιέων ανά κατηγορία αλιευτικού εργαλείου σε επίπεδο ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.