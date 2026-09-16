Τέμπη: Η “σκυτάλη” των καταθέσεων σε επιζώντες και συγγενείς

Στις καταθέσεις επιζώντων και συγγενών θυμάτων προχώρησε το δικαστήριο στην υπόθεση των Τεμπών, κατά την 29η και 20η δικάσιμο.

Οι μάρτυρες μίλησαν ενώπιων του δικαστηρίου για τις υποδομές του σιδηροδρόμου, που όπως ισχυρίστηκαν ήταν διαλυμένες, ενώ έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του «μπαζώματος» του τόπου του δυστυχήματος.

Οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν απαντήσεις για ακόμη μία φορά, σε ερωτήματα που «καίνε», όπως είναι η αιτία της έκρηξης και της φωτιάς κατά τη σύγκρουση. Ταυτόχρονα όπως τόνισαν στο δικαστήριο, η καθυστέρηση των απαραίτητων πραγματογνωμοσυνών και εξετάσεων, θεωρείται από την πλευρά τους σκόπιμη.

Οι καταθέσεις υπέδειξαν τις ελλείψεις στο κατηγορητήριο, ενώ παράλληλα ζητείται να δοθεί το “πράσινο φως” για την διενέργεια πραγαμτογνωμοσύνης στα ψηφιακά δεδομένα και τις επικοινωνίες του κινητού του σταθμάρχη.