Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο άτομα για έκρηξη σε ΑΤΜ και κλοπές οχημάτων

Η υπόθεση αφορά τη διάρρηξη ΑΤΜ στο Μαρτίνο, από το οποίο αφαιρέθηκαν 43.420 ευρώ

Εντοπίστηκαν όπλο, φωτοβολίδες και εξοπλισμός για την αλλοίωση στοιχείων οχημάτων

Στην εξάρθρωση ομάδας που φέρεται να είχε ως αντικείμενο κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις ΑΤΜ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 44 και 29 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ληστεία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Η επιχείρηση στο Μαρτίνο

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η ομάδα φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί από τα τέλη του 2023, στοχεύοντας κυρίως σε οχήματα και ΑΤΜ που βρίσκονταν σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ εκτός αστικών κέντρων.

Μία από τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν αφορά έκρηξη σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, τον Δεκέμβριο του 2023.

Οι δράστες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και έφεραν οπλισμό. Αφού προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ, χρησιμοποίησαν συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό, το οποίο είχε προηγουμένως κλαπεί από την ίδια περιοχή, προκειμένου να απομακρύνουν το χρηματοκιβώτιο.

Το χρηματοκιβώτιο περιείχε 43.420 ευρώ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κλεμμένο βαν.

Τα ευρήματα των αστυνομικών

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων, αλλά και κατά τις σωματικές έρευνες, κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια

δύο ασύρματοι πομποδέκτες

τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες

αναδιπλούμενο μαχαίρι

δύο εγκέφαλοι αυτοκινήτων

ειδικός εξοπλισμός για την πλαστογράφηση οχημάτων

μεταλλικές μήτρες για τη χάραξη αριθμών πλαισίων

πλήθος κινητών τηλεφώνων

750 ευρώ

ρολόι χειρός

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που εξετάζεται ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής δραστηριότητας

Ερευνώνται και άλλες κλοπές

Η έρευνα των αρχών συνδέει τους δύο συλληφθέντες και με δύο ακόμη κλοπές οχημάτων που σημειώθηκαν στην Αττική. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν το διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023, σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση.

Οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για παρόμοια, αλλά και άλλα αδικήματα.

Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.