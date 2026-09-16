Eurostat: Στα 30 φεύγουν οι νέοι από το πατρικό στην Ελλάδα

Στην ηλικία των 30,9 ετών, κατά μέσο όρο εγκαταλείπουν οι νέοι το πατρικό τους σπίτι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Η χώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ηλικία αποχώρησης από την οικογενειακή εστία, μαζί με τη Σλοβακία.

Μόνο στην Κροατία οι νέοι φεύγουν από το πατρικό τους σε μεγαλύτερη ηλικία, στα 31,5 έτη. Ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία, όπου η μέση ηλικία αποχώρησης από το οικογενειακό σπίτι είναι τα 30,2 έτη.

Στον αντίποδα, οι νέοι εγκαταλείπουν νωρίτερα το πατρικό τους στη Φινλανδία, στα 21,4 έτη, στη Δανία, στα 21,8 έτη, και στην Εσθονία και τη Λιθουανία, στα 22,7 έτη.

Στα 26,3 χρόνια ο μέσος όρος στην ΕΕ

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 οι νέοι έφευγαν από το πατρικό τους κατά μέσο όρο στα 26,3 χρόνια. Η ηλικία αυτή ήταν ελαφρώς υψηλότερη από το 2024, όταν ο μέσος όρος ήταν 26,2 έτη.

Η Eurostat συνδέει, επίσης, την ηλικία αποχώρησης από την οικογενειακή κατοικία με την απασχόληση των νέων ηλικίας 20-29 ετών. Το 2025 το μέσο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 65,5%.

Η σχέση με την απασχόληση των νέων

Σύμφωνα με την Eurostat, στις περισσότερες χώρες όπου οι νέοι φεύγουν από το πατρικό νωρίτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ηλικιών 20-29 ετών είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, όπου η αποχώρηση από την πατρική κατοικία γίνεται νωρίτερα και το ποσοστό απασχόλησης των νέων τείνει να είναι υψηλότερο.

Αντίθετα, στην Ελλάδα, την Κροατία, την Ισπανία και την Ιταλία, όπου οι νέοι εγκαταλείπουν αργότερα το πατρικό τους σπίτι, το ποσοστό απασχόλησης ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.