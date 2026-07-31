Τέμπη: 128 ημέρες δίκης

Μετά από 128 ημέρες στο Δικαστήριο και 25 δικάσιμους, ο πρώτος κύκλος έκλεισε για τη Δίκη για τη σιδηροδρομικής τραγωδία των Τεμπών.

Στις τελευταίες δικάσιμους, απορρίφτηκαν ομόφωνα τα αιτήματα και οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί από τους συνήγορους των κατηγορούμενων αναφορικά με την αναστολή της διαδικασίας, τον διαχωρισμό των δικογραφιών, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, και την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Όπως αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών σε ανακοίνωσή τους το κατηγορητήριο διαβάστηκε από την Εισαγγελέα για 4η φορά υπενθυμίζοντας για ακόμη μία φορά τις τραγικές ώρες του δυστυχήματος και όσα συνέβησαν την 28η Φεβρουαρίου το 2023.

Η δίκη διεκόπη και και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα εξεταστούν οι πρώτοι μάρτυρες.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση των συγγενών των θυμάτων:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών προχωρά κανονικά στην ουσία της!

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2026

Με την ολοκλήρωση της 25ης δικασίμου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, έκλεισε ο πρώτος κύκλος των 128 ημερών της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Το Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το σύνολο των αιτημάτων και ενστάσεων που υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας, διαχωρισμό δικογραφιών, ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος και παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης.

Η 4ωρη ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την Εισαγγελέα έδειξε ξανά με τον πιο αμείλικτο τρόπο τις εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν δύο αμαξοστοιχίες να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 ολόκληρα λεπτά. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε οι ελλείψεις και τα κενά του, όπως αναδείξαμε στο δικαστήριο, να μην εμποδίσουν την αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας, τις εγκληματικές ευθύνες κράτους, κυβερνήσεων, ΕΕ.

Η εκφώνηση των ονομάτων των 57 θυμάτων –στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέων ανθρώπων– μέσα στην αίθουσα, σφράγισε τη συνεδρίαση με μια εκκωφαντική σιωπή.

Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, με τις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων και την εξέταση των πρώτων μαρτύρων.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση: Δε σταματάμε. Θα είμαστε εκεί, εντός και εκτός της αίθουσας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους.

Από τους 57 ανθρώπους μας παίρνουμε δύναμη, όπως και από τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους νέους που στέκονται δίπλα μας, που δυναμώνουν με τον αγώνα τη φωνή μας ξεκαθαρίζοντας: ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Για τη δικαίωση των 57 ψυχών.

Για όσους επέζησαν και παλεύουν καθημερινά με τα τραύματα εκείνης της νύχτας.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023