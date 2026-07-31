Όταν το gps κάνει λάθος…

Αλλοδαπός οδηγός νταλίκας, ακολουθώντας τις οδηγίες του gps για να προσεγγίσει εργοστάσιο τυποποίησης φρούτων, στο Ξηροπήγαδο Ναυπακτίας, κατέληξε σε ένα στενό δρομάκι της περιοχής.

Κάτοικοι παρακολουθούσαν με αγωνία την προσπάθεια του να μπει και πάλι στην εθνική οδό Ναυπάκτου – Ιτέας.

Επαγγελματίες οδηγοί της περιοχής βοήθησαν τον οδηγό της νταλίκας και με ελιγμούς, κατάφερε τελικά μετά από αρκετή ώρα να μπει στην σωστή πορεία. Ευτυχώς δεν προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια ή σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή.

Πηγή βίντεο: Συνείδηση της Αιτωλίας και Ακαρνανίας – Facebook Σωτήρης Καρέλης