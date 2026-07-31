Φωτιά στο Ρέθυμνο: Χειροπέδες στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου προχώρησαν οι αρχές, καθώς η έρευνα δείχνει ότι η καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου προκλήθηκε από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αναζητείται ο υπεύθυνος συντήρησης.

Στα χέρια των ανακριτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) βρίσκεται από χθες αργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από στοιχεία που συνδέουν άμεσα τις υποδομές της εταιρείας με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Παράλληλα, οι αρχές αναζήτησαν και τον υπεύθυνο συντήρησης του δικτύου, ο οποίος όμως μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος.

Το «σημείο μηδέν» και το βίντεο-ντοκουμέντο

Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε. εστιάζει στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον επαρχιακό δρόμο, όπου και εντοπίστηκε η αρχική εστία της πυρκαγιάς.

Οι ανακριτικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την ακριβή στιγμή της έναρξης. Στο συγκεκριμένο βίντεο αποκλείεται ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς:

•Δεν υπήρχε ανθρώπινη παρουσία στο σημείο.

•Δεν εκτελούνταν αγροτικές ή άλλες εργασίες.

•Δεν διαπιστώνεται καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη.

Αντιθέτως, στο σημείο αυτό διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από την αυτοψία όσο και από τις καταθέσεις των ντόπιων.