Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής της δίκης

Ομόφωνη είναι η απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από τους συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ.

Ακόμη απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης. Ταυτόχρονα δεν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ.

Απορρίφθηκαν επίσης οι ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που υποβλήθηκαν από συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμένων και από ένα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.