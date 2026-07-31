Φωτιά στο Φίχτι Αργολίδας

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων για απομάκρυνση από την περιοχή προς Άργος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπέυσει πυροσβεστικές δυνάμεις με 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.