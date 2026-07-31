Συγκινεί ανάρτηση μητέρας πυροσβέστη για τον νεκρό πυροσβέστη στο Γύθειο
Είχε χάσει και αυτή το γιο της που επιχειρούσε στο Καινούριο Αγρινίου το 2020
Η Bαλάντη Ευπατρίδη, μητέρα που ομοίως έχει χάσει τον γιο της, πυροσβέστη, σε πυρκαγιά στο καινούριο Αγρινίου τον Σεπτέμβριο του 2020, συγκινεί με ανάρτησή της για τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο. Η γυναίκα θέλοντας να τιμήσει τον γιο της, έγινε και η ίδια εθελόντρια πυροσβέστρια, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο στις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα στα μέτωπα των πυρκαγιών.
Διαβάστε την ανάρτηση:
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