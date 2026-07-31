Επεισόδια στις φυλακές Κορυδαλλού – Φωτιά σε πτέρυγα

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτιλύχτηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά πτέρυγα του κτηρίου.

Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν, όταν υπήρξε ένταση μεταξύ τούρκων κρατουμένων οι οποίοι έβαλαν φωτιά στην πτέρυγα ως αντίδραση σε επικείμενη μεταγωγή ομοεθνή τους ο οποίος πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του .

Στο σημείο υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατευναστεί η ένταση και να σβήσει η φωτιά.